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Трансферен кошмар за Арсенал: След цел №1 изпуска и асистент №1 на Световното

26 юни 2026, 13:30 часа 790 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Трансферен кошмар за Арсенал: След цел №1 изпуска и асистент №1 на Световното

След като Манчестър Сити взе искания от всички Елиът Андерсън, Арсенал се съсредоточи върху следващата си трансферна цел - Бруно Гимараеш. Халфът на Нюкасъл прави много добър сезон, а "свраките" отказаха предложените от Арсенал 64 милиона евро. Гимараеш е сред най-основните футболисти на Нюкасъл и има договор с клуба за още две години. Това поставя "свраките" в много силна позиция при преговорите.

Нюкасъл е отхвърлил първата оферта на Арсенал за Гимараеш

Елиът Андерсън беше в списъка с трансферни желания на Арсенал, но след като премина в Манчестър Сити, "артилеристите" се насочиха към друга своя цел - Бруно Гимараеш. Според "Globo" първата оферта на лондончани е била в размер на 64 милиона евро, Но от Нюкасъл не са я приели, защото искат повече пари. Договорът на Гимараеш с клуба е до лятото на 2028 г. Отделно, той е сред основните футболисти на "свраките", като през изминалия сезон изигра 41 мача, в които вкара 9 голаи даде 8 асистенции. В добавка, той прави много силно световно първенство, като е лидер при асистенциите с 3. Толкова има и Майкъл Олисе.

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Бруно Гимараеш

Конкуренцията за Гимараеш е голяма

Според специализирания сайт "Transfermarkt", Бруно Гимараеш е оценен на 70 милиона евро, но при толкова силен интерес, не само от Арсенал, а и от други клубове от Висшата лига, Нюкасъл може да вдигне цената му значително. От друга страна, Нюкасъл завърши на 12-о място във Висшата лига и няма да играе в Европа през следващата кампания. Гимараеш е на 28 години и може и да не иска да пропилее пиковата си възраст в отбор, който не се състезава в евротурнирите.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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