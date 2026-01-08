Лайфстайл:

ЦСКА готви нова мащабна чистка - няколко скъпоплатени футболисти са на изхода

08 януари 2026, 21:12 часа 543 прочитания 0 коментара
ЦСКА готви нова мащабна чистка - няколко скъпоплатени футболисти са на изхода

Българският футболен гранд ЦСКА подготвя нова порция раздели със скъпоплатени футболисти, както бе през лятото и есента. На стадион "Българска армия" стартираха ударно зимния трансферен прозорец с привличането на петима нови играчи, но в същото време се работи и върху изходящи сделки, като желанието на клубното ръководство е да се раздели с няколко играчи, които взимат високи заплати в клуба, а не са с основна роля в тима на Христо Янев.

ЦСКА търси купувачи на Сегер и Скаршем?

Играчите, които потенциално може да напуснат ЦСКА през тази зима, са 5-6 на брой, съобщава Sportal.bg. Двама от тях са вътрешни полузащитници, тъй като "червените" вече имат осем опции на тази позиция след привличането на Макс Ебонг и Исак Соле. Очаква се ЦСКА да опита да разкара Давид Сегер и Улаус Скаршем, тъй като нямат твърдо титулярно място, а взимат високи възнаграждения, заради което "червените" смятат за нерантабилно да ги държат в отбора.

Още: ЦСКА е на крачка от шести нов, „армейците“ финализират трансфера на заместник на Бусато

Давид Сегер

Неяснота и около бъдещето на Бусато, Брахими, Кордоба, Орлинов и Тасев

ЦСКА ще направи опит да трансферира Сегер и Скаршем, за да си върне част от вложените средства. Припомняме, че Сегер бе привлечен едва през лятото на 2025-та. Освен тях, ЦСКА обмисля раздяла и с вратарите Густаво Бусато и Марин Орлинов, чиито договори изтичат през лятото, както и с Мохамед Брахими, Браян Кордоба и Иван Тасев, като последният не е с голяма заплата и може да остане в клуба.

Още: Мето Деянов: Виждам голям подем в ЦСКА – приличаме на европейски клуб от най-високо ниво!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА зимен трансферен прозорец Улаус Скаршем Дейвид Сегер
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес