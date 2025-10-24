Войната в Украйна:

ЦСКА готви звездна селекция през зимата - "армейците" решават проблема със слабото си звено

24 октомври 2025, 10:31 часа 1034 прочитания 0 коментара
Ръководството на ЦСКА е започнало усилена работа по предстоящата зимна селекция. Както е известно, "армейците" отново не успяха да свършат добра работа през лятото и това струва представянето от старта на сезона, както и поста на Душан Керкез. Тимът е записал едва две победи през настоящата кампания в Първа лига, като втората дойде в последния кръг срещу Добруджа. По тази причина шефовете в Борисовата градина искат да закрепят положението през зимата и се надяват да завършат сезона подобаващо.

ЦСКА иска да привлече между 3 и 5 нови през зимата

По тази причина "армейците" искат да се подсилят с поне три нови попълнения през зимния трансферен прозорец, съобщава "Тема Спорт". Приоритет е привличането на двама флангови футболисти, с които да се засили конкуренцията и да се вдигне качеството по крилата, където Мохамед Брахими и Кевин Додай не оправдават очакванията. В момента там са най-сериозните проблеми за старши треньора Христо Янев. ЦСКА се оглежда още за централен защитник, халф и евентуално вратар. Идеята е всички нови попълнение да са налични за основната част от зимния лагер, която ще се проведе в Турция.

ЦСКА

В информацията се посочва още, че попълненията през зимния прозорец ще са между три и пет, като в момента текат преговори за няколко футболисти. Както е известно, скаутското звено вече активно търси играчи по целия свят. Пламен Гетов до тук имаше две мисии – в Португалия и в Южна Америка, където посети мачове в Бразилия и Аржентина. "Червените" ще пратят свой човек и във Франция, където ще се гледат набелязани футболисти от Лига 2.

