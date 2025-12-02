Войната в Украйна:

ЦСКА иска близо милион за най-голямото си трансферно разочарование

02 декември 2025, 12:01 часа 352 прочитания 0 коментара
Ръководството на ЦСКА работи здраво по зимния трансферен прозорец. Изглежда, че е много вероятно да има и изходящи трансфери, след като на „Армията“ са много недоволни от лятното попълнение Давид Сегер. През последните часове отново се заговори в Швеция, че полузащитникът може да се завърне на север. Според информациите за правата му се интересуват от Юргорден.

Давид Сегер така и не оправда очакванията

Интересът идва на фона на това, че Сегер беше неизползвана резерва в три поредни мача на ЦСКА – срещу Ботев Пловдив, Левски и Монтана. В халфовата линия Янев разчита основно на Панайотов, Джеймс Ето’о, Улаус Скаршем и Бруно Жордао, което оставя шведа извън ротацията. В крайна сметка шведът се завърна в игра за малко повече от 20 минути при успеха с 4:0 над Спартак Варна.

Сегер пристигна в Борисовата градина през август с трансфер на стойност около 400 000 евро от Йостер – клуб, който наскоро изпадна от елита. Сега в Швеция смятат, че от ЦСКА ще търсят приблизително същата сума в опитите да се отърват от полузащитника.

Бойко Димитров
