ЦСКА не помилва Оборище Панагюрище! Годой вкара 4 гола в мач ала България - Соломонови острови

Най-титулуваният български футболен клуб ЦСКА постигна изразителна победа над Оборище (Панагюрище) с 6:0 в контролен мач, изигран на базата на "червените" в Панчарево. Старши треньорът Христо Янев използва паузата за националните отбори за допълнителни настройки по играта на отбора, като излезе с най-добрите налични футболисти в състава си и постигна категорична победа, при която голмайсторът на отбора Леандро Годой успя да вкара хеттрик.

ЦСКА вкара 6 гола на Оборище

ЦСКА откри резултата в 19-ата минута, когато Анджело Мартино нахлу смело по левия фланг, за да стигне до наказателното поле, където подаде към Годой, а той бе точен за 1:0. Сами три минути след това Годой отбеляза и втори гол, като този път с асистенция го снабди Алехандро Пиедраита. В 25-ата минута се стигна и до трети гол във вратата на Оборище, като Мохамед Брахими успя да се разпише и тотално да пречупи съперника.

Разликата в класите бе огромна

ЦСКА видимо превъзхождаше Оборище с поне няколко класи в игрово отношение, като това продължи да се отразява на резултата и през втората част. Годой успя да оформи своя хеттрик с попадение в 51-вата минута, като асистенцията дойде от Брахими. В 70-ата минута пък Илиан Илиев центрира чудесно от корнер и намери новото попълнение Факундо Родригес, като защитникът уяспа да засече с глава и да вкара първия си гол за ЦСКА, макар и в контрола.

До края ЦСКА отбеляза и шести гол - Годой успя да се възползва от грешка на вратаря на Оборище, за да вкара четвъртия си гол в мача. Така мачът на "червените" напомни на изиграния няколко часа по-рано двубой между отборите на България и Соломоновите острови, завършил с категоричен успех на "лъвовете" с 10:2, като и там разликата в класите бе огромна.

