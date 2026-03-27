Тръмп: Новият аятолах на Иран е гей (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ЦРУ му е докладвало, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е гей. "Те действително говориха за това, въпреки че не съм сигурен дали само те са — мисля, че много хора говорят за това", каза Тръмп в интервю за Fox News. И добави, че това носело доста негативи за Моджтаба Хаменей - създавало му "неблагоприятен фон в неговата страна".

Тръмп говори и за хората, които се опитват да защитят палестинския режим под лозунга "жени за Палестина", въпреки че там "жени биват убивани". Той каза, че това го карало да се усмихва.

"Ако не носите определени дрехи, които покриват напълно лицето ви, просто нямате шанс за оцеляване. И когато чувам за "гейове за Палестина" – докато там убиват гейове, при това веднага, хвърляйки ги от покривите – се питам: кои са тези "гейове за Палестина"? А се оказва, че те не са малко", каза още американският президент.

