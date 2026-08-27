ЦСКА - ОФИ Крит НА ЖИВО, 0:2: греда за критяните

Отборите на ЦСКА и ОФИ Крит играят при резултат 0:2 в решителен двубой от плейофния кръг за влизане в Лига Европа. Победителят ще си осигури място в основната фаза на втория по сила европейски турнир. "Армейците" се надяват на чудо, след като загубиха с 0:3 в първия мач. Реваншът ще се изиграе на Националния стадион "Васил Левски" в четвъртък, 27 август, с начален час 21:00 българско време. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите неговия развой НА ЖИВО тук, в спортната секция на Actualno.com.

НА ЖИВО: ЦСКА 0:2 ОФИ Крит

"Армейците" започнаха по-активно, понасяйки се в предни позиции от самото начало на срещата. Джеймс Ето'о отправи удар от далечна дистанция още в първите секунди. В 8-а минута Жан-Филип Гбамен опита да засече топката след центриране, но изпълнението му бе неточно. Малко след това Йоанис Питас прехвърли вратаря на ОФИ Крит, но не успя да стигне кълбото на празна врата. След 20 минути игра критяните стигнаха до първото си по-опасно положение, когато Тиаго Нус стреля, но стражът на "червените" Фьодор Лапоухов улови без проблеми. Секунди по-късно той трябваше да боксира нов силен удар на съперника. Натискът на ОФИ крит даде резултат в 27-а минута.

Защитата на ЦСКА не се ориентира добре в собственото си наказателно поле и в крайна сметка топката попадна в мрежата на Лапоухов. Празненствата на гръцкия тим не продължиха дълго, тъй като голът беше отменен заради игра с ръка. Последва още един удар в рамките на вратата на ЦСКА, който бе избит в корнер от Лапоухов. При центрирането се стигна до ново разбъркване, след което Тиаго Нус отбеляза за 1:0. В самия край на първото полувреме "армейците" се опитаха да запазят шансовете си, макар и минимални, живи, но не успяха да завършат добра атака. Така ОФИ Крит се оттегли на почивката с минимален аванс.

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Наставникът на ЦСКА Христо Янев предприе двойна смяна на почивката. Жоел Зварц и Исак Соле замениха Бруно Жордао и Пастор. Второто полувреме започна равностойно, като двата тима пробваха атаки. В 59-а минута се стигна до най-доброто положение в полза на "армейците". Леандро Годой се оказа на отлична позиция и стреля, но късметът не бе на негова страна, тъй като топката се отби от страничния стълб. Малко след това Лапоухов излезе добре, за да опази вратата си от втори гол при пробив на Таксиархис Фунтас. Ударите по посока вратата на ОФИ Крит липсваха, което загатна, че шансовете на ЦСКА вече са нереалистични.

Тази теория стана все по-реална в 77-а минута, когато Янис Теодосолакис удвои аванса на ОФИ Крит. Моменти по-късно единствено гредата спаси Фьодор Лапоухов от трети гол в мрежата му.

Очаквайте подробности!

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