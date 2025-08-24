Войната в Украйна:

ЦСКА сменя стратегията по селекцията - тежестта вече няма да е на гърба на Томанов?

24 август 2025, 12:31 часа 598 прочитания 0 коментара
ЦСКА сменя стратегията по селекцията - тежестта вече няма да е на гърба на Томанов?

Промените в ЦСКА, предизвикани от кризата, продължават. Както е известно, "армейците" са без победа от началото на новия сезон в Първа лига, след като записаха три равенства и една загуба. Ситуацията силно наподобява тази от миналата кампания, когато тимът започна по катастрофален начин и се стигна до уволнението на старши треньора Томислав Стипич. В опит да не се стигне до втори дубъл, ръководството предприе редица промени през последните месеци, но до този момент изглежда, че допускат същите грешки.

Още промени в Борисовата градина

ЦСКА назначи Душан Керкез начело на отбора и се раздели с общо единадесет футболисти през летния трансферен прозорец. На изхода в Борисовата градина са още трима, определяни за ненужни. В обратна посока обаче нещата не се получиха. "Армейците" получиха отказ от голяма част от трансферните си цели, а до момента в отбора са пристигнали Теодор Иванов, Давид Сегер, Пастор, Кевин Додай, Леандро Годой и Бруно Жордао. Забавената селекция предизвика кардинални промени по високите етажи, включващи напускането на спортния директор Пауло Нога. С риск да загубят постовете си са още изпълнителния директор Радослав Златков и старши треньор Душан Керкез.

Душан Керкез, Пауло Нога и Радослав Златков

След напускането на Нога и поредната издънка на "червените", Тарторът на Сектор "Г" Иван Велчев скочи на главния скаут на ЦСКА Методи Томанов. Той изрази своето недоволство от работата му с думите: "Изгоря Фичо, изгоря Томаш, изгоря Нога на път са да изгорят Керкез и Златков. Само великият скаут от снимката е непоклатим на поста си в ЦСКА. Стои си на завет и никой не го коментира...Предполагам ,че скаутите на Шефилд не разбират колкото него ,та взеха Полендаков, а ние си играем със Санянг. Няма да коментирам , че Ради Кирилов беше свободен...Няма и да коментирам ,че с парите които се дадоха за Сегер най-вероятно щяха да вземат Иван Йорданов."

ЦСКА взима мерки по казуса с Томанов?

Сега "Мач телеграф" съобщава, че от ЦСКА са взели мерки по въпроса, повдигнат и от Кюстендилеца. Според информацията ръководството е понижило Томанов и той вече няма да има главна дума по селекцията на тима. След идването на Бойко Величков на поста на спортен директор, вече неговото мнение и това на старши треньора ще са основни в избора на нови футболисти.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Тази вечер "армейците" излизат на терена в търсене на първата си победа за сезона. Тимът на Душан Керкез ще се изправи срещу ЦСКА 1948. Срещата ще се изиграе на Националния стадион "Васил Левски" и е с начален час 20:15. Ето какво каза босненският специалист преди мача.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
ЦСКА Методи Томанов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес