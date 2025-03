„Дербито с Левски е по-важно за феновете дори от спечелването на титлата“

Централният защитник на ЦСКА Лиъм Купър направи любопитно обобщение на значението на дербито с Левски за феновете на двата тима. Според него победата в двубоя е по-важна за привържениците, отколкото спечелването на титлата в Първа лига. Шотландският бранител даде дълго интервю за британския вестник „Дейли Мейл“, в което говори за представянето си при „армейците“, живота в България, както запознанството му с легендата на родния футбол Димитър Бербатов.

Лиъм Купър бе категоричен, че вече е свикнал с живота у нас. 33-годишният футболист допълни, че ако се вози в такси и шофьорът е от Левски, то той няма да говори с него. Ако пък е от ЦСКА, иска да знае всичко за защитника. Шотландецът сподели, че е останал поразен при първата си среща с Димитър Бербатов, който е близък приятел със спортно-техническия щаб на „червените“. Купър също така заяви, че е записал магистърска степен и мечтае един ден да стане спортен директор на Лийдс.

