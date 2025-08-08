Дните на Бютучи в ЦСКА са преброени - крилото обичал да върти номера, когато е решил да напуска

Дните на фланговия футболист на ЦСКА Зюмюр Бютучи при „армейците“ изглеждат преброени. Както е известно, националът на Косово бе изваден от първия отбор на „червените“ лично от треньора на тима Душан Керкез. Ръководството на клуба съобщи, че крилото е аут от представителния отбор заради „нарушаване на дисциплината и поведение, което е несъвместимо с професионалните стандарти и вътрешния ред в клуба“.

В Анталияспор също са си изпатили от Бютучи

Колегите от „Тема спорт“ съобщиха, че това не е първият път, в който Бютучи се забърква в подобен скандал. Според информациите крилото обича да върти номера на своите клубове, когато е решил да напусне. Именно такъв е бил случаят с предишния тим на косовския футболист – Анталияспор.

Припомняме, че той пристигна в ЦСКА именно от турския отбор, след като разтрогна договора си по вина на клуба. В крайна сметка Бютучи е осъдил Анталияспор във ФИФА и е принудил клуба да му изплати всички заплати до края на договора като сумата надвишава 2 милиона евро. Затова и феновете на турския отбор са го кръстили „Крадеца“.

Крилото най-вероятно ще поиска солидна неустойка от ЦСКА

Все още не е ясно точно как ще се разделят ЦСКА и Бютучи. Възможно е крилото да поиска доста солидна компенсация, за да разтрогне договора си с клуба. 28-годишният футболист е обвързан с „червените“ до лятото 2026-та. До момента косовският национал има на сметката си 20 мача за „армейците“ във всички турнири, в които е реализирал пет попадения, а също така е направил две асистенции.

Междувременно треньорът на ЦСКА Душан Керкез коментира случая с Бютучи на пресконференция преди мача с Черно море.