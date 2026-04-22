Душан Косич след разгромната победа: "Останахме изненадани от себе си, намираме се в добра форма"

Локомотив Пловдив разгроми Арда Кърджали с 4:0 в първия 1/2-финален мач между двата тима за Купата на България. През първото полувреме отборите бяха равностойни, но през втората част "смърфовете" доминираха и това се изразява в крайния резултат. След изразителната победа Локомотив ще влезе с голяма увереност на реванша в Пловдив, който ще се проведе на 30 април, четвъртък. Старши треньорът на "смърфовете" Душан Косич изрази мнението си за срещата след последния съдийски сигнал.

Душан Косич: "Донякъде дори изненадахме себе си"

Ето какво каза Душан Косич: "Днес имахме страхотен ден. Бяхме много дисциплинирани, изиграхме хубав двубой. И всъщност каквото ни предложи двубоя, ние бяхме ефективни, за да се възползваме от това. Донякъде дори изненадахме себе си. Единственото лошо е, че това е само първата половина. Да, днес спечелихме, но ни предстои важен двубой. Предстои ни и реванш, за който трябва да сме сериозни. Арда днес, да, може би имаше лош ден, но в никакъв случай не можем да подценяваме отбора преди реванша. През втората част отбелязахме попадение в точен момент, взехме някои много добри решения.

Добър резултат за нас, знаем как да се борим, да даваме всичко от себе си в подобни моменти. А днес имахме такива. Смените също дадоха своя отпечатък върху двубоя. Много хубав ден за нас, наистина".

"Намираме се в добра форма"

На въпроса как Локомотив е вдигнал нивото си значително спрямо края на миналия сеозн, Косич отговори: "Работа всеки един ден. Отборът е млад, всички се трудят много усилено. Въпреки трудностите футболистите не се оплакват. А това е целта ни - да се подобряваме всеки един двубой, да сме фокусирани и да останем здраво стъпили на земята. Да, нещата се променят бързо за нас. Но няма как да бъдеш прекалено доволен от себе си, защото работата ни е да бъдем по-добри във всеки един ден. Опитваме се във всеки един двубой да бъдем възможно най-добри. Намираме се в добра форма.

Ествествено, имаме много силни съпреници в нашата група, борим се и за 5-тата позиция. Искаме да бъдем на нея. Но имайки предвид къде бяхме преди 12 месеца, сякаш си давам сметка защо футболистите са толкова здраво стъпили на земята. Искаме да сме силни във всеки един двубой".

