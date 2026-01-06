Дъщерята на Трифон Иванов за Димитър Пенев: „има истории които никога няма да се повторят“

Голямата легенда на българския футбол Димитър Пенев почина в събота, 3 януари. Кончината на Пенев хвана футболната общност в България неподготвена. И все пак тя успя да си вземе последно сбогом с треньор №1 на България за 20-ти век. Вчера, на 5 януари, се проведе поклонението пред Димитър Пенев на Националния стадион „Васил Левски“. В социалните мрежи дъщерята на друга покойна легенда – Трифон Иванов, написа трогателни думи, с които изпрати Димитър Пенев.

Дъщерята на Трифон Иванов: „Дълбок Поклон“

Дъщерята на великия Трифон Иванов – Галена написа кратки, но трогателни думи в социалните мрежи, с които почете легендарният треньор Димитър Пенев. Тя качи видео с подбрани моменти, с които си спомня Треньор №1 на България за 20-ти век. Към видеото написа: „Дълбок Поклон…“

„Има истории които никога няма да се повторят“

Освен това, тя сподели страница от комикс, на която вече покойният ѝ баща, който ни напусна през 2016 г., получава инструкции от Стратега от Мировяне по време на Световното първенство в САЩ през 1994 г. Към комикса тя написа: „…има истории, които никога няма да се повторят“. Те двамата бяха с основна заслуга за най-големият успех на националния ни отбор – 4-то място в света. Освен за България, Трифон Иванов и Димитър Пенев са работили заедно в ЦСКА в периода 1988-1990 г. и през 1998 г.

