Елитен отбор си поигра с огъня с отбор от В група, но се развихри в края - ето резултати от Купата на България

Отборът на Ботев Враца, който се състезава в елитното футболно първенство на България, си поигра с огъня при визитата си на Загорец в среща от 1/16-финалите на Купата на страната. Врачани допуснаха гол в началото на второто полувреме на двубоя в Нова Загора, но успяха да направят пълен обрат в края, побеждавайки с 4:1. Така Враца се класира за осминафиналната фаза, като представителите на efbet Лига продължават да са безгрешни за Купата.

Всички елитни отбори продължават напред за Купата на България

Освен Ботев Враца, напред продължават и Черно море, Монтана, ЦСКА, Славия и Септември София. Единствено Берое влезе в продължения срещу тима на Витоша Бистрица, след като в редовното време двата тима завършиха при резултат 0:0. Иначе във вторник също нямаше изненади за Купата, макар и секунди да разделиха Дунав Русе от сензация срещу елитен отбор. Ето и резултатите за Купата на 29.10.2025:

Миньор Перник 0:3 Черно море

Витоша Бистрица 0:0 Берое (играят се продължeния)

Загорец 1:4 Ботев Враца

Марек 1:4 Монтана

Севлиево 1:2 ЦСКА

Спартак Пловдив 1:2 Славия

Спортист Своге 0:2 Септември София

От 16:30 часа: Хебър - Левски

