Фаворит за поста на Илиан Илиев: Няма значение кой ще е национален селекционер. Ако не успея, ще съм поредният

Въпросът кой ще наследи Илиан Илиев като селекционер на националния отбор по футбол на България продължава да бъде водещ. Основни фаворити за позицията са наставникът на младежката селекция Александър Димитров и опитният Димитър Димитров - Херо. Спрягат се още имената на Александър Тунчев, Стойчо Младенов и Любослав Пенев. Последните двама са пряко свързвани и с треньорски пост в ЦСКА, на фона на проблемите на Душан Керкез.

Един от основните фаворите за нов национален селекционер проговори по темата

През последните часове сериозно се заговори, че Александър Димитров е основен фаворит за поста. Преди дни самият той заяви, че не е разговарял с Българския футболен съюз, тъй като имаше задължения с младежкия национален отбор. "Лъвчетата" се борят за участие на Европейското първенство, което ще се проведе през 2027 година. Малко след това Димитров подчерта, че не държи да поеме мъжкия отбор.

Димитров е готов да преговаря с БФС

Днес обаче той обяви, че е готов да разговаря с ръководството на БФС. Димитров бе гост в предаването "Арена Спорт" по БНТ, в което заяви, че за него ще бъде чест да стане национален селекционер: "За мен би било чест, голямо предизвикателство и стъпка нагоре, да поема националния отбор. Към момента няма нищо по темата. Силно казано да съм имал разговори по темата с БФС. Имало е неформални разговори. Предполагам, че тази седмица ще има разговори, защото времето ни притиска. Националният отбор е на нас, българите. Трябва да обединява нацията. Няма как да стане с магическа пръчка. Трябва да е ясна финалната цел, която се гони. Когато не се изпълни, ставаш и си тръгваш. Да бъдеше селекционер на националния отбор е признание за работата, която си свършил."

"Ако решат, ще поговорим. Няма нищо на всяка цена. Ако играчите се забавляват, има самочувствие, ако спечелим публиката и точки - окей. Ако ли не, ще съм поредният треньор. Няма значение кой ще е национален селекционер. Т.е. разбира се, че има, но най-важното е българите да се обединим", добави той.

Ако Димитров поеме националите, той ще дебютира начело на България с домакинство срещу Турция на 11 октомври. Три дни след това "лъвовете" ще пътуват до Испания за втората среща между двата тима в квалификациите за Мондиал 2026. Първият двубой се игра в София и завърши по най-очаквания начин.

