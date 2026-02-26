Любопитно:

26 февруари 2026, 9:20 часа 2057 прочитания 0 коментара
Ференцварош - Лудогорец: Кога и къде да гледаме съдбоносния реванш в Лига Европа (обновена)

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец излиза срещу унгарския първенец Ференцварош във втория мач от плейофите за класиране за 1/8-финалите на втория по сила турнир на УЕФА - Лига Европа. Разградчани спечелиха първата среща в Разград с 2:1 и ще се надяват да запазят преднината си във втория двубой на "Групама Арена" в Будапеща - нещо, което няма да бъде никак лесно за отбора на Пер-Матиас Хьогмо.

Дата, начален час и ТВ за реванша Ференцварош - Лудогорец в Лига Европа

Лудогорец показа прагматичен стил на игра на "Хювефарма Арена", като се възползва от малкото си ситуации за гол в мача, за да отбележи на два пъти. При едното попадение се видя и индивидуалната класа на Сон, който реализира един от най-красивите голове на седмицата в турнира. След мача обаче Роби Кийн се закани на "орлите", че това е само първият мач, а сблъсъкът тепърва започва.

Кийн смята, че Ференцварош е трябвало да победи в Разград, като се надява неговият тим да покаже същата игра от първия мач, тъй като вярва, че отборът му е играл по-силно от Лудогорец. В същото време пък Пер-Матиас Хьогмо отбеляза, че неговите възпитаници трябва да използват силните си страни в нападение.

Ференцварош - Лудогорец

В кой ден и от колко часа е срещата

Интересното е, че Лудогорец и Ференцварош поставят рекорд за най-много мачове един срещу друг в рамките на един сезон в турнирите на УЕФА. Сега те ще се срещнат за пети път, след като играха два пъти в квалификациите на Шампионска лига, веднъж в основната фаза на Лига Европа, а сега два пъти и в плейофите на Лига Европа. А последният пети мач между тях, който ще определи 1/8-финалиста в турнира, ще се състои на 26 февруари (четвъртък) от 19:45 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи Ференцварош - Лудогорец в България

Двубоят между Ференцварош и Лудогорец ще бъде излъчван и пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава срещата у нас, е bTV Action, а мачът ще бъде излъчван и онлайн на Voyo. Можете да проследите развоя на мача между Ференцварош и Лудогорец и в спортната секция на Actualno.com, както и на нашия спортен сайт Sportlive.bg!

