Ференцварош – Лудогорец: Кога и къде да гледаме реванша от третия квалификационен кръг на Шампионска лига?

12 август 2025, 09:40 часа 559 прочитания 0 коментара
Ференцварош – Лудогорец: Кога и къде да гледаме реванша от третия квалификационен кръг на Шампионска лига?

Лудогорец гостува тази вечер на Ференцварош в мач-реванш от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Двубоят е от изключителна важност и за двата тима, които имат сериозни шансове да продължат напред в най-комерсиалната надпревара. Както е известно, първият мач, който се проведе преди седмица на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград, завърши при резултат 0:0 като всичко в спора за място в плейофите ще се реши днес.

Ференцварош – Лудогорец: Начален час и ТВ

В последния си мач в българската Първа лига Лудогорец нямаше никакви проблеми срещу Славия като победи домакините с класическото 3:0. Попаденията за момчетата на Руи Мота реализираха Ивайло Чочев, Ерик Биле и Петър Станич.

Ференцварош също записа победа в последния си двубой в унгарското първенство, след като разгроми тима на Ниредхаза с категоричното 4:1. След три изиграни кръга тимът от Будапеща заема първото място във временното класиране с актив от 7 точки, който спечели с две победи и едно равенство.

Лудогорец Ференцварош

В колко часа започва мачът между Ференцварош и Лудогорец?

Реваншът между Ференцварош и Лудогорец от третия квалификационен кръг на Шампионска лига е насрочен за тази вечер като ще започне в 21:15 часа българско време. Срещата ще се проведе на стадион „Групама Арена“ в Будапеща.

Коя телевизия ще предава реванша между Ференцварош и Лудогорец?

Мачът между Ференцварош и Лудогорец ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

Бойко Димитров
