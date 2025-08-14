Филипов пусна поредното си фейсбук излияние - този път за Делова, после го изтри

Бившият спортен и изпълнителен директор на ЦСКА – Филип Филипов, за пореден път излезе с обстоятелствена позиция във Фейсбук, но сега впоследствие я изтри. Темата бе трансферът на Лумбард Делова. Фичо разкри всички подробности около привличането на централния защитник и определянето на неговата откупна клауза. Филипов не пропусна отново да нападне текущия изпълнителен директор Радослав Златков, когото обвини за неподновените договори на Джонатан Линдсет, Марселино Кареасо и Станислав Шопов.

Филипов каза своята истина за Делова

"Истината за Делова е следната и думите ми могат да бъдат потвърдени от Стоян Орманджиев и Мишо Александров, с които заедно работихме по този трансфер. Лумбард Делова ми беше предложен от моя приятел Ивайло Петев, който според мен е един от най- добрите Български треньори, той беше следил Делова за отбор, на който той е бил треньор", започва бившият директор на ЦСКА.

Той обяснява, че Делова е бил подписал предварителен договор с един от румънските грандове, който влизал в сила, ако Балкани и съответният отбор се разберат. Въпреки това ЦСКА съумява да убеди косовския национал според Филип Филипов за "сравнително ниска трансферна сума, като клубът му си запазваше правото на определен процент при следващ трансфер".

Агентите на защитника поставят условие за откупната клауза, която била приблизително 3 пъти по-висока от трансферната сума, заплатена от "армейците". "В този момент нямахме друг избор, трябваше да реагираме бързо и взехме решение да се съгласим с това условие. Така Лумбард Делова стана футболист на ЦСКА", пише в публикацията.

След това Филип Филипов дал списък на Радослав Златков с футболисти, чиито договори изтичат. Освен тях били включени Коялипу и Делова, за да им се предложат нови контракти. "Декември месец все още нямаше никакво развитие по този списък, а отговора на пощенския гълъб, който беше сложен за директор беше все един и същ " боса не ми е върнал отговор по имейла", обяснява още Фичо.

"В началото на януари все още нямаше нищо и тогава взех решение да пренебрегна спуснатите нови правила и да се свържа директно със собственика, като му заявих желание по време на трансферния прозорец да имам директен контакт с него, а не информацията да се препредава през неадекватния директор. Желанието ми беше удовлетворено от собственика и още на следващия ден нещата се раздвижиха", допълва той.

По думите на Филипов след уволнението му работата по преговорите с играчите е спряла. "Специално с Делова и агента му ,следващия контакт ,който ръководството е осъществило след Турция януари месец е бил в края на май, няколко дни преди финала за купата, поредната неадекватност", пише бившият директор на ЦСКА, според когото Делова иска да остане при "армейците". Любопитното е, че в момента постът не е наличен в профила на Филип Филипов.

