Георги Иванов чертае нови планове за развитие на националния отбор

Преди две години, тогава като технически директор на Българския футболен съюз, Георги Иванов ни сложи до Швейцария, Нидерландия и Белгия. Днес, вече като президент на БФС, чертае нови планове за развитие на националния ни отбор. През 2023 г. Гонзо се закани, че след 2-3 години ще видим, че ще сме на по-високо ниво. За справка ще вземем ранглистата на ФИФА за националните отбори. Тогава бяхме на 77-мо място, а сега сме на 86-то.

„Целта е да стабилизираме отбора“

„Настоящият треньор дълги години беше треньор на младежкия национален отбор. Голяма част от тези футболисти, които са в мъжкия отбор, са минали през него. Целта е да стабилизираме отбора, лека-полека от тези мачове, които предстоят. След това март и юни месец ще има контролни срещи, да започнем да адаптираме младите момчета от юношеския и младежкия ни национален отбор в мъжкия, за да сме готови за септември месец за Лигата на нациите и вече да имаме изграден отбор за следващите квалификации за европейско първенство.

Още: Звездата на Испания отново се контузи и няма да мъчи защитата на България

Георги Иванов иска отбора да се подмлади по подобие на волейболния

Всичко това, което правим, се прави за подмладяване, да се вкарат свежи кадри, както във волейбола ни - млади момчета на 18,19 и 20 години виждате какви резултати постигат. И това е нашият път, който сме поставили към националния селекционер“, каза Георги Иванов. България продължава с лошите си представяния, като в последните два мача падна с по 0:3 от Испания и Грузия. Следващият ни мач е домакинство на Турция. А над нас в класирането на ФИФА са отбори като Замбия, Кюрасао, Уганда и Гвинея.

Още: Президентът на БФС посочи основния проблем на българския футбол и заяви целите пред Александър Димитров