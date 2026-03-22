Гол в добавеното време бетонира Локо Пловдив във втората четворка

22 март 2026, 20:50 часа
Локомотив (Пловдив) победи Ботев (Враца) с 2:1 като гост в самия край на мача от 27-ия кръг на Първа лига. Мартин Смоленски откри за домакините в началото на втората част, Жоел Цварц изравни за пловдивчати пет минути по-късно. В добавеното време на срещата резервата на "черно-белите" Миха Търдан донесе трите точки на тима си.

Домакините от Ботев започнаха по-мобилизирано мача и първият удар към една от двете врати бе на Радослав Цонев. Локомотив отговори с шут с глава на Андрей Киндриш, който обаче бе право в ръцете на вратаря Марин Орлинов. Цонев отново пое отговорността за врачани, а ударът му премина покрай десния стълб. 

Точно след половин час игра Мартин Петков от Ботев стреля, а вратарят на "черно-белите" Петър Зовко спаси шута. На другата врата се отличи и Орлинов, който папира удар на Киндриш. Той спаси и изстрел на Севи Идриз в края на първата част. Ботев започна отлично второто полувреме. В 53-ата минута капитанът Иван Горанов центрира с външен фалц отляво, Ради Цонев чукна топката към Мартин Смоленски, който е спря с гръб към вратата, обърна се и стреля в левия ъгъл на вратата на Петър Зовко - 1:0. 

Пловдивчани изравниха бързо. В 58-ата минута Парвиз Умарбаев проби и центрира отляво, Ефе Али много интелигентно остави топката зад гърба си, където я намери с левия крак Жоел Цварц и направи безпомощен Марин Орлинов - 1:1. В 75-ата минута пропуск за домакините направи току-що влезлият като резерва Сейни Сенянг, стреляйки в страничния стълб.

В първата минута на добавеното време Миха Търдан бе на най-добрата позиция в наказателното поле и засече в мрежата центриране отдясно - 1:2. Така Локомотив се утвърди на шестото място и почти сигурно ще играе във втората четворка. Ботев е на девета позиция. 

Стефан Йорданов
