Гранд от Първа лига има нов човек по високите етажи

02 декември 2025, 08:43 часа 501 прочитания 0 коментара
Грандът от Първа лига Ботев Пловдив има нов човек по високите етажи. Става въпрос за Иван Цветанов, който е новият спортен директор. Той се завърна при „канарчетата“ през лятото, след като през последните две години работи в Крумовград, Спартак Варна и Лудогорец. Цветанов беше директор на детско-юношеската школа в Ботев, а преди назначаването на новия треньор – Димитър Димитров-Херо, водеше първия отбор в 7 мача.

Ботев Пловдив: „С назначаването на Цветанов клубът прави логична крачка напред“

От клуба обявиха назначаването на Иван Цветанов като спортен директор и написаха: „ПФК Ботев Пловдив има удоволствието да обяви назначаването на Иван Цветанов като нов Спортен директор на клуба. Иван Цветанов е човек, който в най-трудните моменти за Ботев доказа своя професионализъм, своя характер и безрезервната си отдаденост към каузата „Ботев Пловдив“. Той пое огромна отговорност в период, когато клубът се нуждаеше от стабилност и я изпълни по най-добрия възможен начин – с работа, почтеност и мисъл за развитието на Ботев. С назначаването му клубът прави логичната крачка напред – доверяваме се на човек, който познава в детайли спортно-техническата част, вътрешната структура на клуба и нуждите на отбора.

Иван Цветанов

„Убедени сме, че ще продължим стабилното развитие“

Цветанов ще отговаря за спортната стратегия, селекцията, изграждането на отборната концепция, координацията между първия отбор и ДЮШ, както и за цялостната организация на спортно-техническия процес. Убедени сме, че с неговия опит, характер и отдаденост ще продължим стабилното развитие, което започнахме. Вярваме, че това назначение ще донесе допълнителна последователност, ясна визия и професионализъм във всички спортни звена на клуба. ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Иван Цветанов в новата отговорна роля“.

Николай Илиев
