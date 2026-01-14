Любопитно:

Грешникът от мача с Турция: „Изживях автогола, понесох си последствията“

ЦСКА загуби контролата си от Корона Киелце с 0:2. За поляците играе националът Виктор Попов, който по време на квалификациите за Мондиал 2026 си отбеляза автогол на Националния стадион „Васил Левски“ в домакинския мач на България срещу Турция. С него гостите изравниха резултата, а след това вкараха още 5 гола за крайното 1:6. След победата с клубния си отбор в приятелската среща с ЦСКА, Попов даде интервю за колегите от „Sportal“.

В интервюто защитникът говори за разликата между родната Първа лига и полската Екстракласа, както и за това как е преживял автогола, който си отбеляза срещу Турция. Ето какво каза Попов: „Аз съм реалист, че съм далеч от легендите на българския футбол, както се шегуват съотборниците ми. Полското първенство е много силно, както се вижда и класирането. В момента между първия и последния разликата е едва 11 точки. Победиш два мача и си горе, паднеш ли си долу. Ние сме по-напред в подготовката от ЦСКА. Нормално е да сме по-силни в този момент, но мисля, че се получи добър спаринг.

„Изживях си грешката срещу Турция“

Надявам се с Корона да постигнем класиране в европейските турнири. Това ми е амбицията за този сезон. Има и много неприятни моменти във футбола. Изживях си грешката срещу Турция, но с всеки следващ мач можеш да се. Направих нещо грандиозно и трябваше да си понеса последствията. Мисля, че преодолях този момент и гледам напред“. В момента Корона Киелце е на 10-то място в Полша, на 6 точки от първия Висла Плоцк, а ЦСКА е пети в Първа лига, на 13 пункта от лидера Левски.

