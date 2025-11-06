Гръмката прогноза за Левски – ЦСКА, която взриви студиото на „Точно попадение“ (ВИДЕО)

На 8 ноември от 15:00 часа българските футболни фенове ще затаят дъх пред телевизионните екрани или на Националния стадион "Васил Левски". Нищо за тях няма да има значение освен едно - кой ще надделя в 220-ото издание на Вечното дерби между Левски и ЦСКА. Страстите са обзели запалянковците още в дните преди двубоя. "Синьо-червен" сблъсък имаше и в предаването "Точно попадение" между спортните журналисти на Actualno.com Джем Юмеров и Бойко Димитров.

Левски - ЦСКА 1:3?!

В последния сегмент от всеки епизод, наречен "В мишената", те традиционно дават своите прогнози за предстоящи мачове. Логично, дербито Левски - ЦСКА попадна в техния радар. "Сега ще ви изненадам - 1:3 за ЦСКА", заяви гръмко Димитров, което предизвика реакция у неговите колеги Николай Илиев и Джем Юмеров. "Първото полувреме 0:2, Питас и Годой. В началото на второто полувреме Левски връща един гол и около 70-ата минута Петко Панайотов бележи. Довиждане, до нови срещи! За Левски може би ще вкара Сангаре", допълни предположението си Бойко Димитров.

Николай Илиев прогнозира 1:2 за "армейците", докато според Юмеров срещата ще завърши 1:1, защото хиксът устройва всички. Той обаче даде и едно много сериозно обещание. "Ако ЦСКА наистина победи Левски с 3:1, другият епизод ще се появя с фланелка на ЦСКА", избухна Джем Юмеров.

