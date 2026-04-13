Христо Янев захапа Хулио Веласкес за стила на игра на Левски и направи препратка към миналото дерби

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде своето мнение след ремито между "армейците" и Левски в дерби от 30-ия кръг на Първа лига. Специалистът няколко пъти акцентира върху дефанзивния стил игра на "сините", като направи препратка към критиките, насочени срещу българския специалист заради постройката на "червените" в изминалия сблъсък между двата гранда. Янев наблегна също на характера, който неговите момчета демонстрираха за пореден път.

Янев: Видяхме четирима защитници, плюс още двама, беше трудно да пробием този блок

"Демонстрирахме нещо, което откакто сме начело, го правим постоянно – борим се всяка една секунда, без значение развоя на мача и обстоятелствата. Мога да поздравя момчетата. Въпреки че Левски излязоха с шестима защитници, успяхме да намерим пролука. Левски вкара гол, който знаехме, че търси – мелета, статични в нашето наказателно, знаем, случва се. Това, че централният нападател беше току-що влязъл, не ни даде ориентация. Постарахме се да им кажем отвън, но страхотната атмосфера и пълният стадион не позволи нашите футболисти да чуят“, заяви Янев след ремито между ЦСКА и Левски.

„Спомням си, че в предното дерби имаше анализи как Христо Янев играл дефанзивно. Днес видяхме четирима защитници, плюс още двама, беше трудно да пробием този блок. Правихме опити да намерим пространства в тази сгъстена защита. Радвам се, че успяхме. Ние сме отбор, който до края ще търси онова, което е важно за нас“, допълни той.

„Вярваме във футболистите, с които разполагаме. Направихме промени, пуснахме крило, вкарахме втори нападател, крилото отиде да играе защитник. Лео на терена ни даде допълнителен импулс, ангажирахме тяхната четворка да е по-събрана. Леандро показа колко е важен за отбора“, отбеляза специалистът.

„Това са моментите, в които една съблекалня трябва да повярва в онова, което има като качества, заряд... Ние сме в ситуация, в която трябва да печелим точки. Не трябва да забравяме пътя, по който минахме. Иска ни се да играем по-красиво, но играем срещу отбори, които се защитават с 8 човека, трудно се преодоляват. Ние имаме отбор, който, ако вярва в собствените си сили, може да се бори с всеки. За нас е бонус за целия труд от началото на нашата работа. На база футболните качества, трябва да преодолеем всичко по пътя си“, категоричен е Христо Янев.

„Това е мач, който трябва да е пример за поколения напред. На първо място да се уважаваме като хора, без значение враждата между двата клуба. Днес това беше идеалният пример, благодаря на феновете за начина, по който ни дават увереност, и за подкрепата“, завърши треньорът на ЦСКА.

