Христо Стоичков претърпя операция

04 ноември 2025, 09:44 часа 541 прочитания 0 коментара
Христо Стоичков претърпя операция

Легендата на българския футбол Христо Стоичков претърпя операция на рамото. Носителят на „Златната топка“ съобщи това в социалните мрежи и благодари на медицинския екип, извършил интервенцията.

Стоичков оперира рамото си при световноизвестни лекари

„Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро, специалистите, на които доверяват здравето си мнозина световноизвестни спортисти. Благодаря ви за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми.

Благодаря и на целия екип за топлото отношение, истински шампиони в това, което правят“, написа Христо Стоичков.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
