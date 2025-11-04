Легендата на българския футбол Христо Стоичков претърпя операция на рамото. Носителят на „Златната топка“ съобщи това в социалните мрежи и благодари на медицинския екип, извършил интервенцията.
Стоичков оперира рамото си при световноизвестни лекари
„Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро, специалистите, на които доверяват здравето си мнозина световноизвестни спортисти. Благодаря ви за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми.
Благодаря и на целия екип за топлото отношение, истински шампиони в това, което правят“, написа Христо Стоичков.
