След идването си Христо Янев още не може да се докосне до един от основните играчи на ЦСКА

Новият наставник на ЦСКА Христо Янев все още не може да използва един от основните футболисти на отбора - Улаус Скаршем. След акостирането си на стадион "Българска армия" Янев завари норвежеца в лазарета, а той продължава да не е на разположение заради контузия в коляното. Неговото възстановяване е в процес, а Скаршем със сигурност няма да играе в приятелския мач срещу Спортист Своге.

Улаус Скаршем остава в лазарета

27-годишният полузащитник тренира индивидуално, тъй като все още не може да се включи на оборотите на групата на ЦСКА. Скаршем се контузи при равенството 1:1 срещу Ботев Враца, когато Янев бе на отсрещната скамейка. Няколки дни по-късно Христо Янев потвърди, че Скаршем е контузен и няма да може да разчита на него. Той пропусна ремитата срещу Локомотив София и Лудогорец, като изглежда малко вероятно да е на линия за следващия шампионатен мач срещу Добруджа в Добрич.

Още: Бойко Величков: Оптимист съм относно основите, които се полагат в ЦСКА, резултатите са въпрос на време

Иначе Улаус Скаршем е последният норвежец, който остана в ЦСКА. По-рано "червените" се разделиха с Тобиас Хайнц и Джонатан Линдсет, като първият си тръгна заради лоша дисциплина, а вторият не пожела да поднови контракта си и напусна като свободен агент, заедно със Станислав Шопов и Марселино Кареасо.

Иначе ЦСКА продължава да е в търсене на първа победа при Христо Янев и втора въобще от началото на сезона.

Още: Довел най-големите звезди на Левски през последните години помага на ЦСКА да излезе от кризата