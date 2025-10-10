Кошмарът на Левски, който бе привлечен на "Герена", а сега твори за "сините"

През това лято Левски осъществи няколко входящи трансфера, които се оказаха ключови за състава на Хулио Веласкес. "Сините" стартираха ударно новата кампания, като са лидери в класирането в Първа лига след 11 мача. Почти всички нови попълнения се включиха активно в акцията срещу детронирането на хегемона Лудогорец, а един от новопривлечените радва Левски и по друг повод - че вече не е в противников отбор, за да ги тормози на терена.

Мазир Сула повече няма да тормози Левски на терена

Разбира се, става дума за Мазир Сула! Той бе привлечен през лятото от тима на Черно море. Сула се явяваше същински кошмар за Левски, тъй като често му се случваше да побеждава "сините" с бившия си отбор. Sportlive.bg пише, че никой друг в синьо няма повече победи вкупом срещу настоящите избраници на Хулио Веласкес. Сула е победил 20 от 24-имата играчи на столичани, а общо победите му над сегашните му колеги са 50!

Сула има и изключителен опит в българския футбол, след като изигра трицифрен брой мачове за Черно море, а освен това е на само 27 години и пред него има още доста сезони футбол на високо ниво, стига да съумее да се опази от контузии. Повече за ролята на Музир Сула и защо се бе превърнал в "кошмар" за Левски - четете в Sportlive.bg!