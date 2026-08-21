Кабинетът "Радев":

Хулио Веласкес за конфликта с Ясен Петров: "Ако се оставиш на емоциите, попадаш в посредственост"

21 август 2026, 15:51 часа 686 прочитания 0 коментара

За Левски предстои мач от шестия кръг на Първа лига, в който ще бъде домакин на Спартак Варна. Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя, на която говори за отбора си. След това обърна внимание на съперника, както и на треньора на "соколите" Ясен Петров. Именно с него испанецът имаше конфликт през миналия сезон, след мача между Левски и Добруджа - тогавашният отбор на Петров.

Хулио Веласкес: "Имат ясна идея за играта и стил"

На първо място Хулио Веласкес обърна внимание на селекцията на Левски. След това той говори и за Спартак Варна: "Спартак е отбор, който смени треньора си в началото на шампионата. Имат ясна идея за играта и стил. Отбор, който търси бърза връзка с последната линия на атаката. Трябва да сме убедителни и последователни в защита, когато трябва да го правим". "Соколите" са сензацията от началото на сезона в Първа лига. През миналата кампания те успяха да се спасят от изпадане, а от началото на настоящата спечелиха 7 точки от 5 мача и са на седмата позиция.

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Ясен Петров

"Нямам как да ти се получат нещата"

Хулио Веласкес говори и за отношенията си с Ясен Петров: "Ясен Петров показа изключително човешко отношение, когато се поздравихме. Отдавна всичко е изчистено. Това е като някое врабче, което се е изакало преди време и да попиташ след отново за ситуацията, след като всичко е било изчистено. Опитвам се да тренирам мозъка си. Ако се оставиш толкова време след мач да се бориш с емоциите си, попадаш в посредственост. Нямам как да ти се получат нещата, ако се отдаваш на емоциите".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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