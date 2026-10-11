"Играем срещу 14 човека": Бесен Илиев обяви, че ЦСКА ще подаде официална жалба до БФС

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев говори след дебюта на Маркус Гиздол начело. "Армейците" започнаха новата ера с победа с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица. ЦСКА започна много добре, изцяло доминира през първото полувреме и се отегли на почивката с два гола аванс, а тънка засада го лиши и от класически аванс. Ситуацията се промени през втората част, като бистричани изравниха след две попадения от статични положения. Капитанът на гостите Бруно Жордао донесе успеха с гол в края.

Емоционален Валентин Илиев скочи на съдиите

Илиев остана изключително разочарован от съдийството в мача. Той ясно заяви, че ЦСКА ще подаде официална жалба до Българския футболен съюз относно представянето на Любослав Любомиров и реферския екип. Относно идването на Гиздол и представянето на отбора в Бистрица спортният директор на "армейците" остана много доволен.

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"Трудно е, защото на мен ми омръзна да си повтаряме едни и същи неща. За пореден път играем срещу 14 човека. Събират ни на срещи и т.н. За пореден път виждаме едно и също нещо. Това ми изглежда странно... Фактор според мен не трябва да се съдиите, винаги в нас ущърб свирят. При единия от головете няма никакъв фал. Вторият жълт картон на Сенси, дори не е фал. Но беше изгонен. Официална жалба ще има, защото ЦСКА не иска да има такова отношение към нас", започна Илиев.

"Ако искаме да си вдигаме нивото и да се представяме достойно пред хората, които идва от чужбина, така няма как да продължаваме. По този начин ли искаме да вървим напред? Така си пречим. След това казваме, че футболистите в националния отбор не стават. Това важи за всички нас. Така няма как да надграждаме", каза още той и добави: "Изключително съм доволен от агресивния начин на игра. Фокусирани бяха футболистите, изпълниха всички тактически указания. Имаме щастието да работим с един треньор, който много добре знае какво иска. Видяха се доста детайли от неговата работа. През първата част бяхме доста по-агресивни. През втората, не съумяхме да показваме тази агресия, но играта много се накъса. Започнаха да се свирят някакви фалове и темпото спадна."

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