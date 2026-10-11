Маркус Гиздол не е изненадан от грешките на ЦСКА, но остана доволен от победата

Новият треньор на ЦСКА Маркус Гиздол даде първото си мнение като наставник на тима. "Армейците" записаха успех при дебюта на германския специалист начело. Те надделяха с 3:2 при визитата си на ЦСКА 1948 в Бистрица. ЦСКА започна много добре, изцяло доминира през първото полувреме и се отегли на почивката с два гола аванс. Ситуацията се промени през втората част, като бистричани изравниха след две попадения от статични положения. Капитанът Бруно Жордао донесе успеха с гол в края.

Гиздол: Радостта е голяма

Гиздол не скри радостта си от крайния резултат, но призна, че има още много работа за вършене в Борисовата градина. Той отчете грешките на тима и бе категоричен, че още е твърде рано да прави оценки и да прецени потенциала на състава. Германецът определи победата като "много добра първа стъпка". Той обясни, че Жан-Филип Гбамен има лека контузия и не е сигурен кога ще се върне в игра. Накрая Гиздол заяви, че днес ще се наслади на успеха, а от утре започва да мисли за срещата с Монако.

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"В началото показахме добро представяне, особено през първата част", започна той. "Само забравихме да вкараме трети гол и да завършим мача. Винаги е трудно, когато имаш два гола аванс. Завършихме с трети гол, което е хубаво, но има още много работа за нас. Не беше изненада. Работим от едва една седмица заедно. Опитахме се да променим стила, да бъдем по-атакуващи. Твърде лесно допуснахме попаденията, два гола от статични ситуации. В края на краищата резултатът е перфектен, когато успееш в последната минута. Радостта е голяма"

"Отборът става все по-добър с всеки изминал ден. Играчите дават всичко от себе си на тренировките. Всеки иска да играе и ние се нуждаем от всеки един футболист, защото имаме толкова много двубои. Нуждаем се от дълга скамейка. Радваме се, че имаме много добри футболисти. Мисля, че беше много добра първа стъпка", каза още Гиздол.

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