Илиан Илиев след загубата от Левски: Няма как да съм доволен, бяхме по-плахи

Наставникът на Черно море Илиан Илиев говори след края на срещата с Левски на "Тича". "Моряците" отстъпиха с 0:2 у дома пред лидера в класирането. "Сините" поведоха през първата част чрез Мехди Мубарик. След почивката отборът на Илиев показа характер и се опита да притисне своя съперник, като за момент владееше случващото се на терена. Тогава дойде вторият гол на Левски, дело на Алдаир, който сложи край на опитите на домакините да се доберат поне до точката.

Илиан Илиев говори след загубата от Левски на "Тича"

"Когато загубиш, не можеш да си доволен. Още в началото се видя, че влязохме малко по-плахи на Левски, предвид на цялата наша и тяхна ситуация. В коренно различни орбити сме като самочувствие. Но такъв гол – избита топка, с вътрешен да насочиш – не става. С течение на време придобихме малко повече самочувствие, но голът падна. Въпреки това имахме някои ситуации, в които със сигурност можехме да ги завършим по добрия начин, ако не сме в това състояние. Вътрешно, както и да се лъжем, не исках да ни вкарат втори гол преди полувремето, за да коригираме някои неща", започна родният специалист.

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"15-16 много добри минути второто полувреме, създадохме опасности, Левски почти не мина центъра, ние хвърлихме една топка в средата на терена, оттам контра и стана 2:0. Момчетата имаха желание, но в позицията, на която сме, е тежко да се играе. Успяхме да създадем някои опасности, при друго положение щяхме да ги изиграем по-добре. Нашето първенство започва оттук нататък. Трябва да вкараме повече хъс, агресия, желание, но и повече футбол. Без футболни аргументи трудно може да бележиш", вярва Илиев, въпреки че Черно море се намира на последната позиция в Първа лига.

Илиев призна, че е видял позитивното от последните три седмици подготовка по време на паузата за националните отбори и заяви, че първенството тепърва започва за "моряците": "Съвсем спокойно няма как да реагираме. Днес имаше реакция след трите седмици подготовка. За Левски добре дойде тази пауза, трябва малко да се успокоим. Левски може да играе футбол, последните години постоянно надгражда. Като поведение и работа на терена всеки се стара. Може да са направили някои грешки, но имахме 3-4 ситуации. В други години можеше да завършим по-добре. Трябва да защитаваме името си, което градихме много години. Поразклатихме се в последните месеци, но почва нашето първенство."

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