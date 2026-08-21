Италианска метла за реферите у нас: Новият шеф на съдиите въвежда нови правила в българския футбол

Новият председател на Съдийската комисия към Българския футболен съюз Матео Трефолони започна серия от работни срещи със съдиите и съдийските структури в страната. Италианският специалист и екипът му проведоха разговори с реферите от професионалния и аматьорския футбол, както и със съдийските наблюдатели, като представиха основните си приоритети за предстоящия сезон.

Матео Трефолони започна серия от срещи със съдиите в цяла България

Програмата започна на 18 август в София, където Трефолони се срещна с всички съдии от Първа лига. Ден по-късно бяха проведени срещи във Велико Търново и Варна с рефери от Североизточна България. На 20 август разговорите продължиха в Бургас и Пловдив с представители на съдийските структури и съдиите от Югоизточна България. Днес в София новото ръководство на Съдийската комисия проведе среща с всички съдийски наблюдатели.

По време на срещите Трефолони е представил вижданията си за развитието на българското съдийство и изискванията към арбитрите през новия сезон. Сред основните акценти са прилагането на единни критерии при вземането на решения, постоянният анализ на представянето на съдиите и подобряването на обратната връзка между реферите, наблюдателите и ръководството на комисията.

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От БФС посочват, че новата организация предвижда по-широко наблюдение на съдийските изяви, което няма да бъде ограничено единствено до мачовете от професионалния футбол. Акцент ще бъде поставен и върху аматьорските първенства, където техническите възможности вече позволяват по-подробно проследяване и анализ на работата на реферите.

Промяна има и в структурата на Съдийската комисия. Георги Димитров поема функциите на неин мениджър и ще отговаря за координацията и организацията на дейността, както и за прилагането на принципите и стандартите, заложени от новото ръководство.

Серията от срещи е част от програмата на Трефолони за пряк диалог със съдийската общност. Целта е да бъдат уеднаквени критериите за съдийство на различните нива, да се въведе системно наблюдение и анализ на представянето и да се повиши качеството на работата на реферите в българския футбол.

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