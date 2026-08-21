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Турция поиска от Интерпол арест за Нетаняху: Обвиненията са за геноцид

21 август 2026, 16:01 часа 594 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Турция поиска от Интерпол арест за Нетаняху: Обвиненията са за геноцид

Турция поиска от Интерпол да издаде червени бюлетини за израелския премиер Бенямин Нетаняху и Афек Москович във връзка с обвинения в геноцид и престъпления срещу човечеството при задържането на активисти от Global Sumud Flotilla, превозващи хуманитарна помощ към Газа. Това съобщи турският министър на правосъдието Акин Гюрлек. Става дума за дело пред 11-и висш наказателен съд в Истанбул, по което са обвиняеми общо 35 души, сред които Нетаняху и Москович.

На 14 юли 2026 г. съдът е издал заповеди за арест на Нетаняху и Москович по обвинение в геноцид. След това турското Министерство на правосъдието е поискало от Министерството на вътрешните работи да подаде до Интерпол искане за червени бюлетини. Документите са изпратени и на турското Министерство на външните работи.

Според турската прокуратура обвиненията включват: 

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  • геноцид;
  • престъпления срещу човечеството;
  • утежнено незаконно лишаване от свобода;
  • умишлено причиняване на телесни повреди;
  • изтезания;
  • повреждане на имущество;
  • утежнен грабеж;
  • отвличане/завладяване на транспортни средства.

Турската страна твърди, че става дума за въоръжена намеса срещу цивилни лица, превозващи хуманитарна помощ за Газа в международни води, както и за задържане на активисти.

Global Sumud Flotilla е международна инициатива с цивилни активисти, които се опитват да доставят хуманитарна помощ до Газа и да оспорят израелската блокада.

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През 2026 г. израелски сили задържаха плавателни съдове на флотилията в международни води. Организаторите твърдят, че участниците са били подложени на насилие и незаконно задържане. 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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