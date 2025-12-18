Изсветли се собствеността на ЦСКА - Валтер Папазки официално взе властта

Валтер Папазки вече официално може да бъде наричан собственик на футболния клуб ЦСКА. Това стана факт, след като неговата фондация "ЦСКА - Червени сърца" получи безвъзмездно 100% от акциите на ЦСКА. Новината бе официално съобщена на сайта на ЦСКА, като промяната е по-скоро формална, тъй като и до момента Папазки неофициално бе собственик на клуба, представляван от Данаил Илиев, който е един от най-доверените му хора.

Вече и официално - Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

"Фондация „ЦСКА - Червени сърца“, с председател Валтер Папазки, е новият собственик на ПФК ЦСКА EАД, след катo “Фонд Спорт“ ООД прехвърли безвъзмездно 100% от акциите в клуба", започва официалното съобщение на ЦСКА.

"Фондация „ЦСКА - Червени сърца“ е учредена през 2025 г. от Валтер Папазки и в нейните цели са осигуряването на финансова, институционална и медийна подкрепа на ПФК ЦСКА, работа за издигане на авторитета на клуба и сплотяване на неговите привърженици, както и да осигурява подкрепа на значими бивши футболисти, спортисти и деятели на ЦСКА. В целите на фондацията влизат също и подкрепа за клубове от различни спортове, които носят името ЦСКА.

На този етап, не се предвиждат промени в структурата и ръководството на ЦСКА. Работата в клуба продължава нормално.

Няма промяна и в заявените цели: завръщане на ЦСКА на върха на българския футбол и в евротурнирите и изграждане на успешна детско-юношеска школа (ДЮШ).

Основни приоритети в работата на клуба остават реконструкцията на стадион „Българска армия“ и тренировъчната база на клуба в Панчарево, както и изграждането на материалната база на ДЮШ. Дейностите по тях продължават без прекъсване и по план", се казва още в съобщението на сайта на "червените".

