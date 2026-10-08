Караманджуков призна за големия проблем на Лудогорец и поздрави Левски за титлата

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков коментира амбициите на разградчани да си върнат шампионската титла, след като през миналия сезон Левски сложи край на 14-годишната им доминация в българския футбол. В интервю за Дарик радио и Dsport той призна, че "сините" заслужено са триумфирали, но подчерта, че най-голямата опасност за Лудогорец не идва от конкурентите, а от собствените грешки. Караманджуков обясни и защо клубът е решил да върне Игор Йовичевич начело на отбора.

"Можем да си бъдем най-големият проблем"

Караманджуков отказа да поставя Левски и ЦСКА в центъра на битката за титлата, като подчерта, че Лудогорец трябва да се концентрира върху собственото си представяне. "Ние гледаме единствено и само Лудогорец. Можем да си бъдем най-големият проблем. Шампион се става в мачовете със слабите отбори, което го доказва загубата на титлата през миналата година", заяви спортният директор.

Той призна, че раздялата с шампионския трофей е била болезнена, но не потърси оправдания за неуспеха. "Загубата на титлата не беше приятна за никого, но за всички беше ясно, че рано или късно ще се случи. Левски стана заслужено шампион, поздравихме ги", допълни Караманджуков.

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Защо Лудогорец върна Игор Йовичевич?

Една от основните теми в интервюто беше завръщането на Игор Йовичевич. Караманджуков обясни, че ръководството не е водило разговори с други специалисти, тъй като хърватинът познава отлично обстановката и голяма част от футболистите. "Спечелихме требъл с него, няма как да не е положителна енергията. Треньорът е най-важната фигура, не сме говорили с други. Спряхме се на Игор, защото познава отлично града, хората в клуба, собствениците и времето му за адаптация ще бъде сведено до минимум", обясни той.

Според спортния директор необичайно дългата пауза без официални срещи може да се окаже предимство за разградчани. Тя дава възможност на Йовичевич да проведе своеобразна миниподготовка и да наложи идеите си преди подновяването на първенството.

Караманджуков не очаква сгъстеният календар да спре Левски и ЦСКА

Спортният директор коментира и натоварената програма на конкурентите, които участват в европейските турнири. Според него допълнителните мачове не бива да се приемат непременно като недостатък. "В предходните 10 години сме били на този ритъм. Не вярвам да им се отрази негативно. Футболистите искат да играят мачове", заяви Караманджуков.

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