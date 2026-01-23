Кристиан Макун: Влюбих се в Левски, Веласкес е голям треньор и много интелигентен човек

Един от основните футболисти на Левски Кристиан Макун се обясни в любов на „сините“. Венецуелският централен защитник говори пред колегите от „Дспорт“ като сподели, че се е влюбил в клуба, откакто пристигна в София и се чувства изключително щастлив на стадион „Георги Аспарухов“. Той също така засипа с похвали наставника на тима Хулио Веласкес, който по думите му е голям треньор и много интелигентен човек.

Макун допълни, че понякога той и колегите му не си дават сметка какво са свършили до момента. Той е категоричен, че играчите на Левски имат шанс да напишат история като спечелят титлата на България и по този начин да зарадват цялото „синьо“ семейство.

Как върви подготовката на Левски

„Подготовката върви прекрасно. Трудим се много здраво. Смятам, че се справяме добре. Контролните срещи помагат точно за това, за да се подготвим и да пробваме нови неща, различни варианти. Всичко това ще ни помогне за същинската част. Когато имаш играчи от няколко националности, както е при нас, е много трудно да направиш правилната смес и всички да бъдат сплотени, обединени и заедно. Ние показваме всичко това, както на терена, така и извън него“.

„Хулио е голям треньор и е много интелигентен човек. Той знае в кой момент да натисне и кога да бъде по-мек и благ с нас. Всичко се разбира от отбора и има уважение помежду ни и спрямо нашия треньор. Това помага да се постигне всичко, за което говорим. Футболистите от елитните отбори трябва да знаят да работят под напрежение. Пред нас има прекрасна възможност. Понякога не си даваме сметка каква работа сме извършили до този момент. От нас зависи да работим, да се трудим здраво. Трябва да напишем история и да зарадваме всички от семейството на Левски“.

Любовта му към „сините“

„Като говорим за негативното то е, че понякога терените на които играем не са добри. Те пречат да се практикува добър футбол. От положителна гледна точка аз се влюбих в Левски. Щастлив съм с всичко, което се случва в Левски. Чувствам това, когато ходя на тренировка, когато се разхождам по улиците, когато играем като домакини или когато гостуваме. Любовта, която получаваме от феновете на клуба ме очарова“.

„Виждайки колко много хора ни следват навсякъде си давам сметка, че трябва да направя всичко възможно. Това много ме мотивира. Тези хора пътуват много, за да са с нас. Те отделят от времето си, за да ни подкрепят и това носи допълнителна мотивация, за да си по-добър. Усещам цялата тази любов от първия ден, в който дойдох. Бях приет по прекрасен начин. Отвръщам със същото“, каза Макун.

