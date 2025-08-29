Войната в Украйна:

29 август 2025, 15:50 часа 377 прочитания 0 коментара
Испания идва с всичките си звезди в София! Де ла Фуенте призна: България много ме притеснява!

Националният отбор на Испания ще пристигне у нас с всичките си звезди за предстоящата квалификация за Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година. Това стана ясно от публикувания днес списък с играчи, които селекционерът на „Ла Фурия“ Луис де ла Фуенте е повикал за двубоя с България. Както е известно, двата тима се изправят един срещу друг на 4 септември на Националния стадион „Васил Левски“.

Сред избраниците на Де ла Фуенте личат имената на Ламин Ямал, Нико Уилямс, Феран Торес, както и тези на Родри и Даниел Карвахал, които се завръщат в отбора след контузии. Самият наставник на Испания пък говори пред медиите преди мача с България. Той призна, че е доста притеснен от предстоящия двубой, тъй като „лъвовете“ разполагат с по-непознати за него играчи, а това може да изиграе лоша шега на „Ла Фурия“.

„Имаме много трудна квалификационна група“

„Това е нов етап. Имаме много трудна квалификационна група. Хубаво е, че всички говорят за Световното, но имаме първо квалификации. Карвахал и Родри ще бъдат изключително важни за нас заради опита, с който разполагат. Идват много тежки квалификации. Виждате, че Италия пропусна две Световни първенства. Ще направим стъпките, които трябва да преминем. Много е трудно да печелиш на Световни. Финалите са, за да се играят. Можеш да играеш по-добре от съперника и да загубиш. Първо трябва да се класираме“.

„Много ме притеснява България. Това е първият мач. Трябва да сме много концентрирани. След това ще мислим за Турция, ще бъде много трудно гостуване. Турция има страхотен треньор и много добри футболисти, но трябва да се концентрираме върху България. България има по-непознати футболисти, но играят добър футбол и ще дадат всичко от себе си“, заяви Луис де ла Фуенте.

