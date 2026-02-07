Левски – Ботев Враца: Кога и къде да гледаме първия мач на „сините“ в Първа лига за 2026 г.

Днес Левски ще изиграе първия си официален мач в Първа лига за 2026 г. „Сините“ вече играха една среща, но тя беше за Суперкупата на България. За тяхна жалост, загубиха от Лудогорец с 0:1. Но сега е време да открият пролетния дял от първенството и ще го направят с домакинство на Ботев Враца. Цели 19 точки делят двата отбора в класирането, като Левски е първи с 44, а врачани са на 9-то място с 25.

Формата на двата отбра е коренно различна

Ако погледнем към формата на двата отбора, Левски записа две поредни победи в последните си контроли, преди за загуби от Лудогорец за Суперкупата. Докато Ботев Враца направи 4 поредни равенства. В последния сблъсък между двата отбора, от 5-тия кръг на Първа лига, резултатът отново беше равен – 0:0.

Левски ще търси победа на всяка цена

Но тогава врачани имаха предимството на домакина. Сега Левски ще бъде в ролята на такъв и това може да се окаже ключово. Заслужава си да се отбележи информацията, че Ботев Враца ще играе за завишени премии срещу Левски. Въпреки всичко „сините“ със сигурност ще търсят победа, за да запазят преднината си на върха. Тя е цели 7 точки, но конкуренцията е голяма. И вторият ЦСКА 1948, и третият Лудогорец са с по 37 пункта и ще искат да свалят Левски от първото място.

Левски – Ботев Враца: Начален час и ТВ

Срещата между Левски и Ботев Враца ще се състои на стадион „Георги Аспарухов“ с начален час 17:30 ч. Мачът ще бъде излъчван пряко по българската телевизия. Каналът, който ще предава срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

