Левски е на финалната права по два трансфера - "сините" намериха заместник на Ван дер Каап

Българският футболен гранд Левски е на финалната права по два входящи трансфера. Очаква се съвсем скоро "сините" да се подсилят в защита и в средата на терена. Вече стана ясно, че "сините" са се разбрали с алжирски халф, а сега клубът от стадион "Георги Аспарухов" е получил съгласие за втори трансфер - на национал на Северна Македония, който играе като централен защитник, съобщава Dsport.

Левски чака национал на Северна Македония

Левски е близо до подписване на договор с въпросния бранител от Северна Македония, който засега остава неназован. Треньорът на отбора Хулио Веласкес е дал своето съгласие и се очаква сделката да бъде реализирана в следващите няколко дни. Припомняме, че в центъра на отбраната "сините" имат най-къса скамейка, тъй като на практика разполагат единствено с Кристиан Димитров и Кристиан Макун.

"Сините" имат нужда от подсилване в защита

По-рано Левски се раздели с Келиан ван дер Каап и трябваше да намери негов заместник. Иначе Веласкес използва и други играчи в центъра на отбраната като Вендерсон Цунами и Гашпер Търдин, но те не могат да бъдат постоянна опция на този пост. "Сините" търсят и нападател, като имаха интерес да привлекат Леандро Годой от Берое, но ЦСКА отмъкна Кошмара под носа на Левски.