Река в Амазонка се нагрява до 86°C, въпреки че наблизо няма вулкани

Дълбоко в перуанската Амазонка тече необичайната река Шанай-Тимпишка, чиято температура на водата е средно 86°C, като на някои места се повишава до близо 98°C. Наблизо няма действащи вулкани, така че произходът на тази естествена „кипяща река“ дълго време е оставал загадка, пише Ecoticias .

Необичайната река Шанай-Тимпишка в Амазонка

Името Шанай-Тимпишка, дадено на реката от местните жители, в превод означава „кипяща от слънчевата топлина“.

Днес водещата теория на учените се върти около геотермална система, захранвана от пукнатини в земната кора. Смята се, че дъждовната вода прониква дълбоко под земята през пукнатини, нагрява се от околните скали и след това се издига обратно на повърхността, нагрявайки речното корито. Точният път на водата, дълбочината на нейното проникване и продължителността на този цикъл обаче остават слабо разбрани.

Учените са изследвали 70 горски парцела по поречието на реката и са открили обезпокоителна закономерност: всяко повишаване на средната годишна температура с 1°C е свързано с намаляване на дървесното разнообразие с около 11%.

В най-горещите райони доминират видове, които обикновено се срещат в по-топлите части на Амазонка. Междувременно съставът на дърветата в най-горещите райони става все по-сходен.

Това предполага, че постоянната топлина може постепенно да измести видовете, по-малко поносими към високи температури. Една гора не е задължително да загуби всичките си дървета наведнъж; вместо това, нейното биоразнообразие може постепенно да се „опрости“, тъй като топлолюбивите видове получават предимство.

Какво означава това за цялата Амазонка? Кипящата река не е перфектен модел за бъдещето на целия басейн на Амазонка. Местната гора може да се е адаптирала към необичайната жега в продължение на много години, докато настоящите климатични промени се случват много по-бързо.

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Въпреки това, Шанай-Тимпишка показва възможна посока на промяна. По-топлите райони вече се характеризират с по-ниско разнообразие от дървета и преобладаване на топлолюбиви видове.

Учените се опасяват, че по-нататъшното затопляне на тропиците може да доведе до локално изчезване на чувствителни видове и постепенно намаляване на биоразнообразието.

Така необичайната гореща река в Перу може да е не просто геоложка забележителност, а своеобразно естествено предупреждение за това какво очаква тропическите гори в условия на по-нататъшно затопляне.

Учените съобщават и за още едно необичайно събитие, свързамно с Атакама, която е една от най-сухите пустини на планетата: на някои места не е валяло дъжд с години. Но след необичайно обилни валежи през август 2026 г., Атакама се готви за рядко природно чудо - масивен цъфтеж. Повече от 200 растителни вида биха могли да се появят от спящи семена, превръщайки до 15 000 квадратни километра безжизнен пейзаж в море от розови, бели, жълти и лилави цветя. Първите цветове се очакват през септември, като пикът на цъфтежа се очаква през втората половина на октомври.