Левски взима венецуелски национал, участвал на Копа Америка

Левски е много близо до пореден силен входящ трансфер. „Сините“ са на крачка от привличането на венецуелски защитник, който участва на тазгодишното издание на Копа Америка. Става въпрос за централния бранител Кристиан Макун. Това разкриха колегите от „Дспорт“.

Според информациите 24-годишният защитник вече е пристигнал в София като трябва да мине задължителните медицински прегледи. Ако всичко с тях е наред, то той ще подпише своя договор с българския гранд. Кристиан Макун ще излезе без пари на Левски, тъй като в момента е свободен агент, след като договорът му с кипърския Анортозис изтече и не бе подновен.

Venezuela international Christian Makoun is reportedly in Sofia, ready to join Levski after passing his medical. The defender, who used to play for Juventus Primavera and Inter Miami, will sign as a free agent (via dsport) pic.twitter.com/lgKIJiVh8Y