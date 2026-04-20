Любимец на Христо Янев за дербито между ЦСКА и Левски: “Всяка грешка може да ти струва скъпо“

Десният бек на ЦСКА Давид Пастор е един от любимците на Христо Янев, откакто българинът пое отбора в началото на сезона. Преди това, под ръководството на Душан Керкез бразилецът не беше твърд титуляр, като и позицията му не беше ясна – играеше както като защитник, така и като крило. Пастор даде интервю пред “ OneFootball“, в което говори за дербито с вечния съперник Левски.

Давид Пастор: “ Съперничеството е много голямо“

Ето какво каза Давид Пастор по повод “вечното дерби“: “ Вече изиграх две дербита, откакто пристигнах. Съперничеството е много голямо и мачовете се решават от детайли - една грешка може да ти струва скъпо. Ако победиш, дори да си имал трудна седмица или лош ден, всичко се променя и оправя за миг“.

Пастор не е бил титуляр при Христо Янев само по изключение

Пастор си спомни и за дните от кариерата му, прекарани в португалските Лейшоеш, Портимонензе и Фарензе: “ Португалският футбол е много динамичен и същевременно много развит. Смятам, че откакто пристигнах през 2020 г., едно от нещата, които ми бяха най-трудни, беше тактическата игра – да се науча да играя без топка, да откривам празните пространства за атака, да намирам преки пътища“. Откакто Христо Янев пое ЦСКА, Пастор не е бил включен в стартовия състав само по изключение – наказание след червен картон в първия мач с Левски и интегриране обратно в състава след като беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние.

