Лудогорец – Бетис: Кога и къде да гледаме мача от Лига Европа?

02 октомври 2025, 10:09 часа 365 прочитания 0 коментара
Шампионът на България Лудогорец приема днес испанския Бетис в двубой от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. „Орлите“ стартираха по отличен начин участието си във втория по сила турнир на Стария континент, след като в първия кръг победиха шведския Малмьо като гост с 2:1. Бетис пък трябваше да се задоволи с равенство 2:2 у дома срещу английския Нотингам Форест.

Лудогорец – Бетис: Начален час и ТВ

В последния си мач Лудогорец не остави никакви шансове на Монтана в Първа лига и се наложи над съперника си с категоричното 3:0. Тимът от Огоста обаче игра цяло полувреме с човек по-малко, след като Ваджеба Сакор си изкара червен картон в края на първата част на двубоя.

Бетис също записа победа в последния си двубой в Ла Лига. Андалусийците се наложиха с 2:0 над отбора на Осасуна. В момента „зелено-белите“ заемат шесто място във временното класиране в Примера дивисион.

Бетис

В колко часа започва мачът между Лудогорец и Бетис?

Двубоят между Лудогорец и Бетис е част от ранната програма на Лига Европа тази вечер. Срещата, която ще се проведе на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград, ще стартира в 19:45 часа.

Коя телевизия ще предава двубоя между Лудогорец и Бетис?

Мачът между Лудогорец и Бетис ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава срещата е bTV Action. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

