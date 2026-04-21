Лудогорец – ЦСКА по ТВ: Кога и къде да гледаме първия сблъсък от 1/2-финалите за Купата на България?

Лудогорец посреща днес ЦСКА в първи двубой от 1/2-финалите на турнира за Купата на България. Двата тима са пределно мотивирани да спечелят отличието, което ще гарантира на носителя участие във втората по сила надпревара на Стария континент – Лига Европа. Другата двойка в полуфиналната фаза на турнира е Арда Кърджали – Локомотив Пловдив, които ще се изправят един срещу друг утре, 22 април.

Лудогорец – ЦСКА: Начален час и ТВ

Лудогорец и ЦСКА се срещнаха два пъти през този сезон. Мачовете бяха от Първа лига, като първият, който се състоя на Националния стадион „Васил Левски“ в София, завърши при резултат 0:0. Във втората среща в Разград момчетата на Пер-Матиас Хьогмо се наложиха с класическото 3:0.

В колко часа започва мачът между Лудогорец и ЦСКА?

Мачът между Лудогорец и ЦСКА е единствен в днешната програма на турнира за Купата на България. Срещата, която ще се проведе на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград започва в 19:00 часа.

Коя телевизия ще предава срещата между Лудогорец и ЦСКА?

Сблъсъкът между Лудогорец и ЦСКА ще бъде предаван пряко по телевизията. Каналът, който ще излъчи двубоя е Диема спорт.

