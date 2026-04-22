Лудогорец призна: 15-ата титла е трудно постижима - и извика феновете на помощ

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец се обърна към феновете чрез позиция в социалните мрежи, в която призова за подкрепа към отбора до края на сезона. От клуба признаха, че в момента изглежда трудно постижимо да се спечели 15-та поредна титла на България, но и отбелязаха, че няма да се поддават на "смехотворни схеми" и "апокалиптични сценарии", чертани от "любителите на конспиративните теории".

Лудогорец скочи на "смехотворни схеми" и "апокалиптични сценарии"

Късно снощи Лудогорец загуби от ЦСКА с 1:2 след обрат в Разград в първа среща от 1/2-финалите на Купата на България, което засили още повече критиките към отбора и съмненията дали "орлите" няма да запишат нулев сезон. А от Лудогорец са сигурни, че имат опитен треньорски щаб и шампионско ДНК, които ще върнат отбора на победния път, но затова е нужна и подкрепа на феновете.

Още: “С правилото за българите лекуваме синдром, а не проблем – на първо място не работят школите, нямаме и качествени треньори“

Ето позицията на Лудогорец:

"Скъпи лудогорци,

В годината, в която любимият ни отбор направи запомнящи се мачове в евротурнирите, се озовахме в тежка ситуация, която малцина от вас са очаквали. А в много хора дори битуваше мнението, че едва ли не сме абонирани за успеха. Ние, работещите хора в Лудогорец, обаче, знаем колко труд и нерви са ни коствали през годините 14-те поредни титли, четирите купи и деветте суперкупи. И нищо не сме получавали даром. Но в спорта и частност футбола и най-добрите имат тежките си моменти. Очевидно е, че и Лудогорец не е имунизиран срещу спадове във формата. Причините за това са много, но анализите ще ги оставим за края на сезона.

Към днешна дата 15-тата поредна титла изглежда трудно постижима и това дава повод на любителите на конспиративните теории да чертаят какви ли не смехотворни схеми и апокалиптични сценарии. Ние няма да се крием зад тях, а още по-малко ще ги опровергаваме. Но ще се опитаме да коригираме грешките и ще се борим на всички фронтове до край.

Любимият ви отбор има опитен треньорски щаб и шампионско ДНК и със сигурност ще се съвземе, и ще се върне на пътя на победите. Но сега, повече от всякога, се нуждаем от вашата подкрепа и ВЯРА. Тези момчета заслужават да бъдем зад тях не само, когато побеждават отбори от топ 5 първенствата на Европа, но и когато страдат на терена. В моменти на болка се ражда истинската любов.

Още тази събота ви очакваме на „Хювефарма Арена“.

Лудогорец – най-доброто предстои!"

Още: Левски има предимство за Вечното дерби, но ЦСКА пак ще бие | Точно попадение (ВИДЕО)