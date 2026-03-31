31 март 2026, 13:39 часа 702 прочитания 0 коментара
"Михайлов беше мъжкар, имаше класа. Вегетираха около него и злословеха зад гърба му, но беше над тия неща"

Бившият зам.-изпълнителен директор на Българския футболен съюз Павел Колев се сбогува с Борислав Михайлов с публикация в социалните мрежи. Колев, който бе изпълнителен директор и в Левски, разказа лични впечатления от познанството си с Михайлов и съвместната им работа. Колев заяви, че Михайлов е притежавал "класа" - нещо, което се среща рядко при мъжете в днешно време. И добави, че двамата често са спорили и дори са се карали, но са запазили уважението един към друг.

Павел Колев за Боби Михайлов: "Не знам през какво е преминавал, но мога да се досетя"

Освен това Колев отбеляза, че през годините много хора са вегитирали около него и същевременно са злословили зад гърба му, но Михайлов никога не е паднал на тяхното ниво, като винаги е искал да помага на хората, без да се хвали за това. Ето и какво сподели Павел Колев на стената си във Фейсбук:

"Надявах се тази новина да не ме застига скоро, мислех и да пропусна парада на суетата тук, но от уважение ще напиша следното: Борислав Михайлов имаше нещо, което се среща много рядко при мъжете в днешно време – класа. През 10-те години, в които работихме заедно, той ме наричаше Пачеко, а аз него преси (от пресиденте, на испански).

Спорили сме много, карали сме се също толкова много. Но никога не загубихме уважението. Имаше добро сърце и мнозина през годините се възползваха от това. Други вегетираха около него и в същото време злословеха зад гърба му. Но Боби беше над тия неща. И помагаше непрекъснато и на много хора, без да се хвали с това.

В последните години не говорехме често. Не знам през какво е преминавал, но мога да се досетя.

Сбогом, преси! Да знаеш, че ще те търся да изпием по едно там някъде."

Стефан Йорданов, Отговорен редактор
