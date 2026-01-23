По искане на Ботев Пловдив: Спират правата на нов в Левски за 6 месеца?

Преди две седмици Левски представи официално първото си ново попълнение по време на зимния трансферен прозорец – Армстронг Око-Флекс. Крилото бе собственост на Ботев Пловдив, но акостира на стадион „Георги Аспарухов“, след като „сините“ активираха откупната му клауза, на стойност 300 000 евро. Той дори направи неофициалния си дебют за тима на Хулио Веласкес по време на контролата с Войводина Нови Сад.

Напрежението между Ботев и Левски продължава

Ръководството на Ботев и собственикът на клуба Илиян Филипов обаче имат сериозни претенции към Левски и самия футболист. Според пловдивчани „сините“ са действали некоректно като са влезли в преговори с бащата на Око-Флекс без да информират „жълто-черните“ и докато играчът има действащ договор с „канарчетата“. От Ботев дори съобщиха, че ще си търсят правата по съдебен път.

Днес Илиян Филипов разкри пред колегите от „Спортал“, че очаква Око-Флекс да бъде наказан със спиране на правата за срок между 4 и 6 месеца. Бизнесменът допълни, че Левски ще бъде привлечен в делото като солидарна страна, като може да се наложи „сините“ да платят сериозни компенсации на Ботев. Босът на „канарчетата“ също така сподели, че продължава да плаща заплата и осигуровки на футболиста.

Какво каза Илиян Филипов

„Ние в момента жалим прекратяването договора на Око-Флекс. Не жалим срещу Левски. Око-Флекс едностранно прекратява договора. Откупната клауза, както е записана в нашия договор, не дава право на играча едностранно да прекрати договора. Левски какво прави – кара Око да прекрати договора си с Ботев и те да сключат договор с него като свободен агент. Разбирате ли по какъв път тръгват. Едностранното прекратяване не може да се случи по начина, по който е записана откупната му клауза. Четохме над 20 решения за същия казус и те са в полза на клубовете“.

„Левски ги привличаме като солидарни. Левски го е мотивирал за това нещо. Носят солидарна отговорност. Очаквам най-малкото сериозни компенсации, тъй като имаме пропуснати ползи от трансфера в Лудогорец. Съответно и заплатите, които остават на Око-Флекс е нормално да се присъждат от ФИФА. Очаквам на футболиста да му спрат спортните права от 4 до 6 месеца. И Левски, който носи солидарна отговорност за парите, най-вероятно ще бъде наказан за трансферен прозорец“.

„Не знаем какво ще се случи, ако Око-Флекс играе в официални срещи. Вече ФИФА какво ще реши, тъй като тогава ще имаме неправомерно картотекиране на играч. Око-Флекс до ден днешен е футболист на Ботев П- плащаме му осигуровки, заплатата му се депозира в специална сметка. Той не е с прекратен договор. Не знам как ще го картотекира Левски. Защото Око, все още, е футболист на Ботев. В момента му плащам заплата и осигуровки“, изригна Илиян Филипов.

