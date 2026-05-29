Неизбежното на “Герена“ се случи: Звезда напуска Левски, след като отказа нов договор

Левски направи много силен шампионски сезон, в който доста футболисти заблестяха още по-ярко. “Сините“ успяха да задържат по-голямата част от звездите си през зимата, за да могат да спечелят титлата. Но вече сякаш неизбежното започва да се случва и след като се коронясаха, най-добрите футболисти на “Герена“ вече гледат към изхода. Първият от тях е Майкон, който отказва да преподпише своя договор с Левски и иска да бъде продаден.

Интересът към Майкон идва от Бразилия

Майкон беше един от основните футболисти на Левски в шампионския сезон на “сините“. Те спечелиха първата си титла от 17 години насам. Съответно звездите на отбора си вдигнаха акциите многократно. Майкон остана в Левски през зимата, като още тогава имаше слухове за интерес към него. Според информациите и сега не липсва такъв, като сред фаворитите за подписа на бразилеца са грандовете от родината му Коринтианс, Фламенго и Крузейро. Очакванията са скоро в офисите на Левски да пристигне официална оферта от Коринтианс.

Майкон отказва да подпише нов договор с Левски

Иначе Майкон има договор с Левски до лятото на 2027 г. Ръководството на “сините“ е предложило на бразилската си звезда нов контракт с подобрени условия, който щял да го направи един от най-скъпоплатените футболисти на “Герена“, но той все пак отказал категорично. Левски със сигурност няма да иска да изпусне големите имена в отбора си за без пари, така че ще продаде Майкон, ако той не се съгласи да подпише нов договор.

