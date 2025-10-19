Новият селекционер вика "Българина от Панама" в националния отбор

Медиите в Панама отразиха интересна новина около младежкия национален отбор на България. Според информация на местния журналист Алваро Мартинес новият селекционер на "лъвчетата" Тодор Янчев обмисля да извика интересно име в състава си. Става въпрос за Симао Гарсес, който е син бившия нападател на ЦСКА - Хосе Гарсес. Бившият полузащитник на ЦСКА обмисля да повика 18-годишния Симао в предстоящия лагер на тима преди мачовете срещу Шотландия и Гибралтар.

Синът на Ел Пистолеро може да стане "лъвче"

Симао Гарсес е роден в България по време на престоя на баща си в страната и по тази причина притежава български паспорт. Това означава, че той има право да представлява националния отбор, ако приеме поканата на Янчев. Симао е смятан за едно от големите обещания в школата на панамския Сан Франциско, чийто представителен тим в момента заема второто място в местното първенство, но е с равен брой точки с първия и третия. В родния си клуб Гарсес вече си е спечелил прякора Българина.

¡¡¡CUIDADO NOS ROBAN EL MANDADO!!! 😡💣



Simao Garcés, hijo de José Luis Garcés, estaría en el radar de las juveniles de Bulgaria 🇧🇬... Simao nació en Bulgaria cuando el 'Pistolero' jugaba CSKA Sofía en 2007 y actualmente es una de las joyas del San Francisco de La Chorrera. pic.twitter.com/eAx9eN6GOf — Álvaro Martínez (@duroalhueso) October 17, 2025

Баща му Хосе Гарсес, известен с прякора Ел Пистолеро, е известен у нас с престоя си в ЦСКА. Той подписва с "армейците" през юли 2007 година и отбеляза още в дебютния си мач срещу Беласица. Въпреки силния си старт, панамецът не успява да се наложи в състава и напуска след само един сезон. Той все пак е част от последния шампионски отбор на ЦСКА. Гарсес има и 32 мача с националната фланелка на Панама, в които е отбелязал 9 попадения.

ОЩЕ: От Чехия скочиха на бой на "лъвчетата": Напрежение в Пазарджик след победата на България