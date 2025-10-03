Сериозна въпросителна пред Хулио Веласкес преди мача с Берое

Треньорът на Левски Хулио Веласкес трябва да вземе много важно решение преди мача с Берое. Заралии ще гостуват на "Герена" в събота от 20:15 часа в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Веласкес няма да може да разчита на един от най-добрите си футболисти в предстоящия мач. Става въпрос за левия защитник Майкон. Причината за отсъствието на бразилеца е, че е наказан, след като получи петия си жълт картон от началото на сезона при победата над Ботев Пловдив миналата седмица. Наставникът на "сините" има три опции за заместник на Майкон.

Три варианта за заместник на Майкон срещу Берое

Първият вариант пред Веласкес е да замени Майкон с централния защитник Кристиан Макун. Ако венецуелецът покрие зоната отляво, то Цунами може да бъде използван в центъра на отбраната. Другата алтернатива пред треньора на "сините" е именно опитния бразилец, който бе привлечен в Левски през 2022 година като ляв бек. Последният вариант пред Веласкес е отново да експериментира с Фабио Лима, който от крилото бе върнат на бека в някои от мачовете от началото на сезона, пише "Тема спорт". Макар че клубът иска да се раздели с Лима, той може да изиграе важна роля в този момент.

Утре ще стане ясно какъв ход ще предприеме Веласкес и дали той ще даде резултат. Междувременно стана ясно, че един от гореспоменатите защитници на "сините" не бе повикан от националния си отбор за предстоящата международна пауза.