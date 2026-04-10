9688 доказателства за величие: Христо Златанов – българинът, който постави италианския волейбол на колене

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Той е роден в София. Майка му е Мария, а баща му - легендарният Димитър Златанов - първият българин във волейболната Зала на славата в САЩ. Рано-рано животът го отвежда в Милано, където започва своята състезателна кариера. Развива се по правилния начин, за да се превърна в символ на един от най-успешните италиански волейболни клубове – Пиаченца, и да стане национал на Ботуша. Неговото име е Христо Златанов.



Числата, които плашат: 9688 доказателства за триумф

Той е играл за Милано (1993/94); Равена (1994/97); Рома Волей (1997/98); Палермо (1998/2000); Милано (2000/2003) и Пиаченца (2003/2017). С Пиаченца има сребро в Шампионската лига през 2008 г. Титла в турнира за Купата на CEV през 2013 г. Шампион е на Италия за 2009 г. и финалист през 2007, 2008 и 2013 г. Носител на Купата на Италия през 2014 г. и на Суперкупата през 2009 г.

С националния отбор на Италия два пъти печели Световната лига (в Москва'97 и Map дел Плата'99). Има и два сребърни медала - в Мадрид 2003 и Рим 2004 г. Част е и от отбора на Скуадрата, който участва на Oлимпийските игри в Пекин през 2008 г., като се класира на четвърто място.

Богатата му витрина се допълва от едно значимо постижение. 201-сантиметров нападател се оттегли от професионалния спорт като най-резултатния състезател в историята на италианската серия А с 9688 точки. През 2016 година обаче Алесандро Фей подобри постижението на българина. И все пак числата на Златанов остават впечатляващи - 24 сезона в елита на Италия, 702 мача, 385 победи и 14 години в Пиаченца!

Днес заветът на фамилия Златанови се продължава от Мануел - сина на Христо. В края на 2023-та Мануел направи своя дебют в елита на италианското волейболно първенство. Стори го с екипа на Пиаченца, където баща му е директор, едва на 15 години, 8 месеца и 26 дни, което го превърна в най-младия играч, записал мач при мъжете. След това младежкият национал на Италия Мануел Златанов попадна в Идеалния отбор на Световното първенство за юноши под 17 години. С изявите си до днес той дава ясна заявка за продължаване на подвизите на фамилия Златанови.

Със сигурност обаче няма да му е лесно, защото дядо му е повече от легенда, а баща му Христо Златанов не просто играеше волейбол, той го диктуваше. Ехото от неговите рекорди все още оглася залите в Пиаченца. Кариерата на Христо Златанов е история за триумф, за онова непоколебимо българско величие, което не познава граници.

Автор: Джем Юмеров

